«Флорида» — «Даллас»: видеообзор матча

«Флорида» дома победила «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

«Флорида» с 19 очками в 13 матчах лидирует в таблице Восточной конференции. «Даллас» с 14 очками в 11 играх идет на 5-й строчке «Запада».