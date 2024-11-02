«Флорида» и «Даллас» сыграют второй матч НХЛ в финском Тампере

«Флорида» и «Даллас» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 2 ноября. Матч входит в число игр Мировой серии, пройдет на «Нокиа Арене» в Тампере (Финляндия) и начнется в 19.00 по московскому времени.

Официальных трансляций НХЛ в России нет. Игры лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

За ключевыми событиями игры «Флорида» — «Даллас» следите в матч-центре сайта «СЭ».

В этом регулярном чемпионате «Флорида» провела 12 матчей и набрала 17 очков, у «Далласа» — 10 игр и 14 очков.

Накануне соперники провели первый матч на льду «Нокиа Арены», «Пантерз» одержали победу со счетом 6:4.