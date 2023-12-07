29 сэйвов Бобровского помогли «Флориде» переиграть «Даллас»

«Флорида» обыграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. «Старз» потерпели второе поражение подряд.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 29 из 33 бросков по своим воротам.

«Даллас» с 31 очков занимает 5-е место в Западной конференции. «Флорида» идет на 3-й строчке в Восточной конференции — 32 очка.