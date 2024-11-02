«Флорида» обыграла «Даллас»
«Флорида» дома обыграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
У хозяев шайбы забросили Эй Джей Грир, Эван Родригес, Сэм Рейнхарт и Мэттью Ткачак. У гостей голы забили россиянин Евгений Дадонов и Мэтт Дюшен.
Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский провел матч на скамейке запасных.
«Флорида» одержала пятую победу подряд и лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 19 очков. «Даллас» с 14 очками — на 4-й строчке Западной конференции.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Даллас» — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Голы: Родригес — 3 (Миккола, Райнхарт), 14:45 — 1:0. Ткачак — 3 (бол., Балинскис, Барков), 28:47 — 2:0. Дадонов — 2 (бол., Джонстон, Дюшен), 31:22 — 2:1. Дюшен — 7 (Хейсканен, Харли), 31:56 — 2:2. Грир — 1 (Носек), 42:32 — 3:2. Райнхарт — 10 (п.в., Луостаринен), 59:00 — 4:2.
Вратари: Найт — Десмит (58:19 — 59:00).
Штраф: 15 — 15.
Броски: 25 (7+6+12) — 25 (9+9+7).
Наши: Куликов (22.23/1/+3) — Дадонов (16.31/2/0), Любушкин (15.10/0/-2).
2 ноября. Тампере. Nokia Arena.
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|5
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|5
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|Центральный дивизион
|И
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|10
|1
|20
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|10
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|3
|16
|3
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|11
|7
|4
|14
|4
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|5
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|12
|5
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|5
|6
|10
|6
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|5
|6
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|10
|3
|7
|7
|8
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|11
|3
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|7
|4
|15
|2
|Лос-Анджелес
|11
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|5
|14
|3
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|11
|6
|5
|13
|4
|Ванкувер
|9
|4
|5
|11
|5
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|11
|5
|6
|11
|6
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|5
|6
|11
|7
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|10
|4
|6
|10
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|3
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|8
|2.11
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|
Рейнджерс – Оттава
|2 : 1
|2.11
|02:00
|
Коламбус – Виннипег
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|
Баффало – Айлендерс
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|
Миннесота – Тампа-Бэй
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|04:00
|
Калгари – Нью-Джерси
|3 : 0
|2.11
|19:00
|
Флорида – Даллас
|4 : 2
|2.11
|20:00
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Филадельфия – Бостон
|- : -
|2.11
|23:00
|
Лос-Анджелес – Чикаго
|- : -