«Флорида» обыграла «Даллас»

«Флорида» дома обыграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев шайбы забросили Эй Джей Грир, Эван Родригес, Сэм Рейнхарт и Мэттью Ткачак. У гостей голы забили россиянин Евгений Дадонов и Мэтт Дюшен.

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский провел матч на скамейке запасных.

«Флорида» одержала пятую победу подряд и лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 19 очков. «Даллас» с 14 очками — на 4-й строчке Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Даллас» — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Голы: Родригес — 3 (Миккола, Райнхарт), 14:45 — 1:0. Ткачак — 3 (бол., Балинскис, Барков), 28:47 — 2:0. Дадонов — 2 (бол., Джонстон, Дюшен), 31:22 — 2:1. Дюшен — 7 (Хейсканен, Харли), 31:56 — 2:2. Грир — 1 (Носек), 42:32 — 3:2. Райнхарт — 10 (п.в., Луостаринен), 59:00 — 4:2.

Вратари: Найт — Десмит (58:19 — 59:00).

Штраф: 15 — 15.

Броски: 25 (7+6+12) — 25 (9+9+7).

Наши: Куликов (22.23/1/+3) — Дадонов (16.31/2/0), Любушкин (15.10/0/-2).

2 ноября. Тампере. Nokia Arena.