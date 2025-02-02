«Флорида» — «Чикаго»: видеообзор матча

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«Флорида» дома победила «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

«Флорида» (65 очков) поднялась на третье место в Восточной конференции НХЛ. «Чикаго» (37) идет на предпоследней, 15-й позиции.