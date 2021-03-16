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«Флорида» одержала победу в матче с «Чикаго»

05:11
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«Флорида» победила «Чикаго» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ 16 марта.

В составе хозяев отличились Оуэн Типпетт, Аарон Экблад, Густав Форслинг, Александр Барков, Картер Вераге и Александер Веннберг. У гостей забивали Патрик Кейн, Филипп Курашев и Брэндон Хагель.

«Флорида» набрала 42 очка и лидирует в Центральном дивизионе. У «Чикаго» 33 очка и четвертое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Чикаго» — 6:3 (1:1, 2:2, 0:3)

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