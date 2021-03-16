«Флорида» одержала победу в матче с «Чикаго»
05:11
«Флорида» победила «Чикаго» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ 16 марта.
В составе хозяев отличились Оуэн Типпетт, Аарон Экблад, Густав Форслинг, Александр Барков, Картер Вераге и Александер Веннберг. У гостей забивали Патрик Кейн, Филипп Курашев и Брэндон Хагель.
«Флорида» набрала 42 очка и лидирует в Центральном дивизионе. У «Чикаго» 33 очка и четвертое место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Чикаго» — 6:3 (1:1, 2:2, 0:3)
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