«Флорида» одержала победу в матче с «Чикаго»

«Флорида» победила «Чикаго» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ 16 марта.

В составе хозяев отличились Оуэн Типпетт, Аарон Экблад, Густав Форслинг, Александр Барков, Картер Вераге и Александер Веннберг. У гостей забивали Патрик Кейн, Филипп Курашев и Брэндон Хагель.

«Флорида» набрала 42 очка и лидирует в Центральном дивизионе. У «Чикаго» 33 очка и четвертое место.

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Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Чикаго» — 6:3 (1:1, 2:2, 0:3)