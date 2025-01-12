«Флорида» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» в гостях обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

За «Брюинз» дублем отметился Давид Пастрняк, еще по шайбе забросили Морган Гики и Оливер Уальстрем. У «Пантерз» два гола забил Сэм Райнхарт, также отличился Эван Родригес.

«Бостон» набрал 47 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции, «Флорида» идет 5-й с 53 баллами.