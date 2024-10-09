«Флорида» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» дома обыграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.

У «Пантерз» сделал дубль Сэм Беннетт, по одному голу у Джоны Гаджовича, Ээту Луостаринена, Сэма Райнхарта и Эвана Родригеса. У «Брюинз» отличились Павел Заха, Чарли Макэвой, Давид Пастрняк и Трент Фредерик.

«Флорида» проведет следующий матч 11 октября против «Оттавы». «Бостон» в этот же день встретится с «Монреалем».