«Флорида» сыграет с «Бостоном» в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 11 января. Матч пройдет на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (штат Флорида, США). Начало — в 21.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Флорида» — «Бостон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Пантерз» набрали 52 очка в 41 игре и занимают пятое место в Восточной конференции. «Брюинз» располагаются на седьмой строчке на Востоке (у команды — 45 очков в 44 встречах).

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