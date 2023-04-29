«Флорида» переиграла «Бостон». Команды ждет 7-й матч

«Флорида» выиграла у «Бостона» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 7:5. Счет в серии стал равный — 3-3.

Российский защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов сделал одну голевую передачу.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 29 из 34 бросков по своим воротам.

Седьмой матч «Бостон» и «Флорида» проведут 30 апреля. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.