«Бостон» обыграл «Флориду» и в шаге от выхода во второй раунд плей-офф
«Бостон» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Флориду» со счетом 6:2.
В составе «Брюинз» дубль оформил Джейк Дебраск и Тейлор Холл, еще по голу забили Брэд Маршан и Тайлер Бертуцци, защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. У «Пантерз» отличились Мэттью Ткачак и Сэм Беннетт, вратарь Сергей Бобровский отразил 25 бросков.
Счет в серии стал 3-1 в пользу «Бостона». Следующий матч пройдет 27 апреля и начнется в 2:00 мск.
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд
«Флорида» — «Бостон» — 2:6 (0:1, 1:1, 1:4)
Голы: Маршан — 3 (бол., Заха, Бертуцци), 9:45 — 0:1. Дебраск — 2 (бол., Орлов, Холл), 21:52 — 0:2. Ткачак — 2 (Верхэге, Монтур), 36:00 — 1:2. Бертуцци — 2 (Карло, Фолиньо), 42:26 — 1:3. Беннетт — 2 (бол., Монтур, Ткачак), 46:11 — 2:3. Дебраск — 3 (Заха, Холл), 48:05 — 2:4. Холл — 3 (Носек, Ульмарк), 56:24 — 2:5. Холл — 4, 59:31 — 2:6.
Вратари: Бобровский — Ульмарк (Суэймен, 56:49).
Штраф: 35 — 35.
Броски: 45 (15+12+18) — 31 (12+8+11).
Наши: — - Орлов (22.13/1/+1).
?Счет в серии: 1-3
23 апреля. Майами. FLA Live Arena.
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
|2 - 1
|
Вегас - Виннипег
|2 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|2 - 1
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 2
|1 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|1 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 1
|
Даллас - Миннесота
|1 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|3 - 1
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|24.04
|01:30
|
Миннесота – Даллас
|- : -
|24.04
|04:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|- : -