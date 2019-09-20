«Флорида» без Бобровского проиграла «Монреалю»

«Флорида» по буллитам уступила «Монреалю» в контрольном матче (4:5 Б). Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский провел встречу на скамейке запасных.

В другом матче «Филадельфия» проиграла «Бостону» (1:3).

НХЛ

Контрольные матчи

«Монреаль» — «Флорида» — 5:4 Б (1:1, 3:2, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Уил — 1 (Сузуки, Уэбер), 1:01 — 1:0. Типпетт — 1 (Энг, Проу), 14:42 — 1:1. Греко — 1, 21:36 — 1:2. Энг — 1 (Лаури, Мэсси), 22:49 — 1:3. Галлахер — 1 (Лехконен, Доми), 25:16 — 2:3. Кулак — 1 (Сузуки, Уил), 32:29 — 3:3. Галлахер — 2 (Лехконен, Уэбер), 35:05 — 4:3. Коннолли — 2 (бол., Трочек, Яндл), 50:10 — 4:4.

Победный буллит: Уил.

Вратари: Прайс — Монтембо.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 46 (13+14+16+3) — 18 (6+3+8+1).

Монреаль. Centre Bell.

«Филадельфия» — «Бостон» — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Хейнен — 1 (Койл), 7:47 — 0:1. Нисканен — 1 (Жиру, Кутюрье), 11:58 — 1:1. Цегларик — 1 (Гонс, Дидье), 24:16 — 1:2. Клифтон — 1 (Бьорк), 56:15 — 1:3.

Вратари: Эллиотт (Лион, 40:00, 58:23) — Галак (Лагас, 40:00).

Броски: 24 (11+6+7) — 34 (13+11+10).

Наши: Проворов (24.06/3/0), Рубцов (14.18/0/0) — -.

Филадельфия. Wells Fargo Center.