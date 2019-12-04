«Флорида» без Бобровского проиграла «Миннесоте»

«Флорида» на своем льду потерпела поражения от «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4). Для «Уайлд» это четвертая победа кряду.

Российский наапдающий «Флориды» Евгений Дадонов очков не набрал. Голкипер Сергей Бобровский провел встречу на скамейке запасных.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Миннесота» — 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)

Голы: Барков — 9 (бол., Яндл, Юбердо), 9:54 — 1:0. Юбердо — 11 (Ватрано), 14:26 — 2:0. Зукер — 10, 29:26 — 2:1. Цуккарелло — 5 (Хант, Зукер), 32:56 — 2:2. Соуси — 2 (Паризе, Раск), 44:49 — 2:3. Канин — 6 (п.в., Бродин), 58:59 — 2:4.

Вратари: Дридгер (57:42 — 58:59, 59:18) — Кяхкенен.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 46 (13+19+14) — 26 (5+9+12).

Наши: Дадонов (21.49/2/-1) — -.

4 декабря. Майами. BB&T Center.

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