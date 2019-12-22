«Флорида» без Бобровского победила «Каролину», Дадонов забил гол

«Каролина» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Флориде» — 2:4. На счету нападающего хозяев Андрея Свечникова 6 минут штрафа, 3 броска в створ и силовой прием за 15.57 на льду.

У Евгения Дадонова гол, показатель полезности «+1», 2 броска в створ и блок-шот за 15.45. Сергей Бобровский остался на скамейке запасных.

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