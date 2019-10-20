«Флорида» без Бобровского обыграла «Нэшвилл»

«Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов проиграл «Флориде» — 2:3. Самым результативным игроком встречи стал защитник «хищников» Райан Эллис, набравший 2 (0+2) очка.

Российский вратарь «пантер» Сергей Бобровский остался на скамейке запасных. На счету Евгения Дадонова силовой прием и 2 заблокированных броска за 13.14 на льду.

У Якова Тренина 2 минуты штрафа и силовой прием за 12.35.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Флорида» — 2:3 Б (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Мальгин — 2 (бол., Трочек, Яндл), 33:33 — 0:1. Коннолли — 4 (Сивиур, Хант), 39:09 — 0:2. Йоси — 3 (Эллис, Дюшен), 49:07 — 1:2. Террис — 3 (бол., Эллис, Ринне), 53:30 — 2:2.

Победный буллит: Трочек.

Вратари: Ринне — Монтембо.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 27 (9+7+7+4) — 30 (5+17+8+0).

Наши: Тренин (12.35/0/0) — Дадонов (13.14/0/0).

20 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

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