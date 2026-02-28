«Флорида» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Баффало» выиграл у «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У «Сэйбрз» заброшенными шайбами отметились Алекс Так, Пэйтон Кребс и Бек Маленстин. У «Пантерз» отличились Мэттью Ткачак и Сэм Беннетт.

«Баффало» с 74 очками в 59 матчах занимает 4-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 14-й строчке — 63 очка в 59 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

28 февраля, 03:00. Amerant Bank Arena (Санрайз) Флорида Баффало

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