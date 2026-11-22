«Флорида» переиграла «Баффало», Беннетт забил три гола

«Флорида» победила «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Сэм Беннетт (хет-трик) и Сандис Вильманис, у гостей забили Иржи Кулих, Джек Куинн и Тэйдж Томпсон.

«Флорида» (29 очков после 24 игр) занимает 7-е место в таблице Восточной конференции. «Баффало» (22 очка после 23 встреч) идет на 11-м месте в этой же конференции.

В следующем матче «Флорида» 26 ноября примет «Оттаву», «Баффало» 23 ноября сыграет в гостях с «Тампой».