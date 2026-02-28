«Флорида» проиграла «Баффало», Тарасов сделал 36 сэйвов

«Флорида» на своем льду потерпела поражение от «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

Российский голкипер «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 36 из 38 бросков по своим воротам.

У «Сэйбрз» отличились Алекс Так, Пэйтон Кребс и Бек Маленстин. У хозяев шайбы забросили Мэттью Ткачак и Сэм Беннетт.

«Баффало» набрал 74 очка в 59 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 14-й строчке — 63 очка в 59 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

28 февраля, 03:00. Amerant Bank Arena (Санрайз) Флорида Баффало

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