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Сегодня, 04:34

19 сэйвов Бобровского помогли «Флориде» переиграть «Баффало»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports

«Флорида» обыграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Пантерз» продлили победную серию до шести встреч.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 из 22 бросков по своим воротам.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Флорида Пантерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 71 46 25 100
2 Рейнджерс 72 46 26 98
3 Питтсбург 72 41 31 92
4 Вашингтон 70 38 32 86
5 Айлендерс 69 32 37 73
6 Коламбус 72 33 39 72
7 Филадельфия 71 23 48 57
8 Нью-Джерси 71 24 47 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 70 49 21 104
2 Торонто 71 46 25 98
3 Бостон 70 44 26 93
4 Тампа-Бэй 70 43 27 93
5 Детройт 71 28 43 65
6 Баффало 72 26 46 63
7 Оттава 70 26 44 58
8 Монреаль 71 20 51 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 70 50 20 106
2 Миннесота 69 43 26 91
3 Сент-Луис 70 40 30 90
4 Нэшвилл 70 41 29 86
5 Даллас 70 40 30 84
6 Виннипег 71 33 38 76
7 Чикаго 71 24 47 59
8 Аризона 71 22 49 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 71 43 28 95
2 Эдмонтон 72 42 30 89
3 Лос-Анджелес 73 38 35 86
4 Вегас 72 39 33 82
5 Ванкувер 72 34 38 78
6 Анахайм 72 28 44 68
7 Сан-Хосе 70 29 41 67
8 Сиэтл 71 23 48 52
Результаты / календарь
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
9.04 02:00
Каролина – Айлендерс
- : -
9.04 02:00
Тампа-Бэй – Бостон
 - : -
9.04 02:00
Флорида – Баффало
 - : -
9.04 03:00
Виннипег – Колорадо
 - : -
9.04 03:00
Сент-Луис – Миннесота
 - : -
9.04 21:00
Даллас – Нью-Джерси
 - : -
9.04 22:00
Питтсбург – Вашингтон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 71 108
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 70 102
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 71 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 66 56
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 71 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 72 47
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 48 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 47 2.1
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 56 2.16
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