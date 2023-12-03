«Флорида» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» победили «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Айлендерс» набрали 26 очков и поднялся на 8-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на третьей строчке — 30 очков.

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