«Флорида» выиграла у «Айлендерс», Тарасов сделал 20 сейвов

«Флорида» победила «Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Увис Балинскис, Картер Верхэге, Сет Джонс и Сэм Райнхарт. У гостей единственный гол забил Мэтью Барзал.

Российский вратарь «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 20 бросков в створ из 21.

«Айлендерс» прервали серию из трех побед подряд. Они занимают четвертое место в Восточной конференции (35 очков после 30 матчей). «Флорида» выиграла второй матч подряд после серии из четырех поражений и идет на 14-м месте (30 очков после 28 матчей).