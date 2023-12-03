43 сэйва Сорокина помогли «Айлендерс» переиграть «Флориду»

«Айлендерс» победили «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Клуб из Нью-Йорка одержал вторую победу подряд.

Российский голкипер Илья Сорокин отразил 43 из 46 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» набрали 26 очков и поднялся на 8-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на третьей строчке — 30 очков.