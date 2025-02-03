«Флорида» победила «Айлендерс», Верхэге оформил хет-трик

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграла «Айлендерс» со счетом 6:3.

В составе «Пантерз» 4 (3+1) очка набрал Картер Верхэге, еще по голу забили Эван Родригес, Сэм Райнхарт и Мэттью Ткачак, Александр Барков оформил ассистентский хет-трик. У «островитян» шайбы забросили Кайл Маклин, Жан-Габриэль Пажо и Марк Гаткомб, Максим Цыплаков оформил результативный пас.

После этого матча «Флорида» с 67 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 55 очками — на 11-й строчке.