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«Флорида» разгромила «Айлендерс». Сорокин пропустил 4 шайбы за период

«Флорида» разгромила «Айлендерс»
05:45
17 ноября. &quot;Флорида&quot; — &quot;Айлендерс&quot; — 6:1. Сергей Бобровский. Фото Twitter
17 ноября. &amp;quot;Флорида&amp;quot; — &amp;quot;Айлендерс&amp;quot; — 6:1. Сергей Бобровский. Фото Twitter
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«Флорида» обыграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. «Пантерз» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

Ворота «Флориды» защищал российский вратарь Сергей Бобровский, который отрахил 27 из 28 бросков. У команды из Нью-Йорка в стартовом составе вышел голкипер Илья Сорокин, который за первый период сделал 13 сэйвов и пропустил 4 шайбы. После перерыва его заменил другой россиянин Семен Варламов, отразивший 17 из 19 бросков за два периода.

«Флорида» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Айлендерс» идут на 14-й строчке.

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Евгений Козинов все материалы автора
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