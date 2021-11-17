«Флорида» разгромила «Айлендерс». Сорокин пропустил 4 шайбы за период
«Флорида» разгромила «Айлендерс»
05:45
«Флорида» обыграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. «Пантерз» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.
Ворота «Флориды» защищал российский вратарь Сергей Бобровский, который отрахил 27 из 28 бросков. У команды из Нью-Йорка в стартовом составе вышел голкипер Илья Сорокин, который за первый период сделал 13 сэйвов и пропустил 4 шайбы. После перерыва его заменил другой россиянин Семен Варламов, отразивший 17 из 19 бросков за два периода.
«Флорида» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Айлендерс» идут на 14-й строчке.
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