«Флорида» разгромила «Айлендерс», Бобровский отразил 29 бросков

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 5:1.

В составе «Пантерз» хет-трик оформил Сэм Беннет, еще по шайбе забросили Александр Барков и Энтони Даклер. Гости ответили точным броском Оливера Уальстрема.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 29 из 30 бросков, вратарь «островитян» Илья Сорокин — 24 броска из 29.

После этого матча «Флорида» набрала 4 очка в двух матчах, «Айлендерс» потерпели два поражения.