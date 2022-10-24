«Айлендерс» уступили «Флориде», у Варламова 29 сейвов

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили «Флориде» со счетом 2:3.

В составе «островитян» дубль оформил Андерс Ли, вратарь Семен Варламов отразил 29 бросков из 32. У «Пантерз» голы забили Антон Лунделл, Ээту Луостаринен и Райан Ломберг.

После этого матча «Айлендерс» с 4 очками занимают последнее место в Восточной конференции, «Флорида» с 9 очками — на третьей строчке.