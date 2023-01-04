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Сегодня, 06:05

«Флорида» победила «Аризону» дома, Ткачак сделал хет-трик

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Флорида» обыграла «Аризону» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У хозяев сделал хет-трик Мэттью Ткачак, Эрик Стаал отличился дублем. У гостей забросили Джейкоб Чикран, Клэйтон Келлер и Ник Бьогстад.

«Флорида» занимает 13-е место в таблице Восточной конференции с 38 очками в 39 матчах, «Аризона» идет на 13-й строчке Запада с 31 очком в 36 играх.

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«Флорида» — «Аризона» — 5:3 (2:1, 3:2, 0:0)

Голы: Ткачак — 18 (Барков, Форслинг), 1:09 — 1:0. Э. Стаал — 5 (М. Стаал), 11:21 — 2:0. Чикран — 5 (бол., Келлер, Шмальц), 19:57 — 2:1. Келлер — 14 (Вялимяки), 25:17 — 2:2. Ткачак — 19 (Махура), 30:37 — 3:2. Бьюгстад — 10 (Мозер, Макбэйн), 33:59 — 3:3. Э. Стаал — 6 (Ломберг, Ткачак), 36:01 — 4:3. Ткачак — 20 (бол., Райнхарт, Найт), 39:29 — 5:3.

Вратари: Найт — Веймелка.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 37 (8+20+9) — 36 (12+10+14).

4 января. Майами. FLA Live Arena. 19484 зрителя.

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ХК Аризона Койотс
ХК Флорида Пантерз
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