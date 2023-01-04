«Флорида» победила «Аризону» дома, Ткачак сделал хет-трик
«Флорида» обыграла «Аризону» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
У хозяев сделал хет-трик Мэттью Ткачак, Эрик Стаал отличился дублем. У гостей забросили Джейкоб Чикран, Клэйтон Келлер и Ник Бьогстад.
«Флорида» занимает 13-е место в таблице Восточной конференции с 38 очками в 39 матчах, «Аризона» идет на 13-й строчке Запада с 31 очком в 36 играх.
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«Флорида» — «Аризона» — 5:3 (2:1, 3:2, 0:0)
Голы: Ткачак — 18 (Барков, Форслинг), 1:09 — 1:0. Э. Стаал — 5 (М. Стаал), 11:21 — 2:0. Чикран — 5 (бол., Келлер, Шмальц), 19:57 — 2:1. Келлер — 14 (Вялимяки), 25:17 — 2:2. Ткачак — 19 (Махура), 30:37 — 3:2. Бьюгстад — 10 (Мозер, Макбэйн), 33:59 — 3:3. Э. Стаал — 6 (Ломберг, Ткачак), 36:01 — 4:3. Ткачак — 20 (бол., Райнхарт, Найт), 39:29 — 5:3.
Вратари: Найт — Веймелка.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 37 (8+20+9) — 36 (12+10+14).
4 января. Майами. FLA Live Arena. 19484 зрителя.
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|12
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Оттава – Коламбус
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|4.01
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|03:00
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Торонто – Сент-Луис
|5 : 6 Б
|4.01
|03:00
|
Флорида – Аризона
|5 : 3
|4.01
|04:00
|
Виннипег – Калгари
|- : -
|4.01
|04:00
|
Нэшвилл – Монреаль
|- : -
|4.01
|04:30
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Чикаго – Тампа-Бэй
|- : -
|4.01
|05:00
|
Эдмонтон – Сиэтл
|- : -
|4.01
|06:00
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Ванкувер – Айлендерс
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|4.01
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Лос-Анджелес – Даллас
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|О
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|57
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|И
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|
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|27
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|26
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