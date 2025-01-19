«Флорида» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

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«Флорида» переиграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. Игра прошла на «Амерант Банк Арене» в Санрайзе.

Голы «Пантерз» на счету Йеспера Боквиста, Антона Лунделля и Густава Форслинга.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале.