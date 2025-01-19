«Флорида» дома переиграла «Анахайм»

«Флорида» на своем льду одержала победу над «Анахаймом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

За «Пантерз» шайбы забросили Йеспер Боквист, Антон Лунделль и Густав Форслинг.

«Флорида» набрала 57 очков в 46 играх и занимает 5-е место в Восточной конференции, «Анахайм» идет 12-м на «Западе» с 41 баллом в 46 встречах.