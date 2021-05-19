Флери вышел на шестое место среди вратарей по победам в плей-офф НХЛ

«Вегас» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Миннесоту» со счетом 3:1.

Вратарь «рыцарей» Марк-Андре Флери сделал 34 сэйва и стал первой звездой встречи. 36-летний канадец одержал 82-ю победу в плей-офф и вышел на шестое место по количеству побед в Кубке Стэнли среди вратарей лиги. Лидером является Патрик Руа (151), на пятом месте расположился Эд Бельфор (88).