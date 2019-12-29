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Флери вышел на шестое место по победам в НХЛ

19:22

Вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери одержал победу матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (4:1). Для 35-летнего голкипера эта победа стала 454-й в лиге.

По этому показателю Флери вышел на шестое место, догнав Кертиса Джозефа.

Больше него побед одержали Мартин Бродер (691), Патрик Руа (551), Роберто Луонго (489), Эд Белфур (484) и лучший из действующих голкиперов Хенрик Лундквист из «Рейнджерс» (458).

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