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Флери вышел на четвертое место по победам в НХЛ среди вратарей

01:40
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«Вегас» 12 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 1:0.

Для вратаря «рыцарей» Марка-Андре Флери эта победа стала 484-й в лиге, и по этому показателю он догнал Эда Бэлфора, сообщает официальный сайт НХЛ. 36-летний канадец теперь делит с Бэлфором четвертое место.

Лидирует в рейтинге Мартин Бродер, который за всю карьеру одержал 691 победу, на втором месте Патрик Рой (551 победа), на третьем — Роберто Луонго (489).

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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