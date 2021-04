Флери вышел на четвертое место по победам в НХЛ среди вратарей

«Вегас» 12 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 1:0.

Для вратаря «рыцарей» Марка-Андре Флери эта победа стала 484-й в лиге, и по этому показателю он догнал Эда Бэлфора, сообщает официальный сайт НХЛ. 36-летний канадец теперь делит с Бэлфором четвертое место.

Лидирует в рейтинге Мартин Бродер, который за всю карьеру одержал 691 победу, на втором месте Патрик Рой (551 победа), на третьем — Роберто Луонго (489).

It's all coming up fours for Marc-Andre Fleury.



Fleury (484 in 875 GP) earned the 484th win of his career to move into a tie with Ed Belfour (963 GP) for fourth place on the NHL's all-time list. #NHLStats: https://t.co/fnnmXu1Gax pic.twitter.com/ltHgaESK4c