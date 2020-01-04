Флери вслед за Овечкиным пропустит Матч звезд НХЛ по своей инициативе

Вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери принял решение пропустить Матч звезд НХЛ-2020, который состоится в Сент-Луисе, сообщил официальный сайт лиги. Его заменит голкипер «Ванкувера» Якоб Маркстрем. Флери будет дисквалифицирован на одну встречу.

Ранее от участия в Матче звезд отказался капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, решивший сконцентрироваться на подготовке к плей-офф. В прошлом сезоне россиянин поступил подобным образом.

В текущем сезоне 35-летний Флери провел 29 матчей (28 — в стартовом составе), в которых одержал 17 побед и дважды сыграл на ноль. В среднем за встречу он пропускает 2,76 шайбы, отражая 91,2% бросков.