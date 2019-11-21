НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Флери впечатал в борт Наместникова. Видео

05:01
Теги:

Российский нападающий «Оттавы» Владислав Наместников получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля». Защитник «Канадиенс» Кайл Флери впечатал в борт россиянина.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир