Флери впечатал в борт Наместникова. Видео

Российский нападающий «Оттавы» Владислав Наместников получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля». Защитник «Канадиенс» Кайл Флери впечатал в борт россиянина.

Cale Fleury HUGE hit on Vladislav Namestnikov. #Habs pic.twitter.com/lMzIeihdFY — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) November 21, 2019

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