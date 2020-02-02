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Флери сравнялся с Набоковым по числу сухих матчей в НХЛ

09:06

Вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (3:0). Голкипер отразил все 19 бросков по воротам.

На счету Флери стало 59 сухих матчей в НХЛ. По этому показателю он вышел на 18-е место, сравявшись с лучшим среди россиян — Евгением Набоковым. Лидирует Мартин Бродер — 125 шатаутов. Среди действующих голкиперов Флери уступает только Хенрику Лундквисту из «Рейнджерс», который оставил ворота в неприкосновенности в 64 играх, включая сегодняшнюю против «Детройта» (1:0).

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