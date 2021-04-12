Флери с 66 шатаутами вышел на 15-е место в НХЛ

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 1:0.

Для вратаря «рыцарей» Марка-Андре Флери это 66-й матч без пропущенных шайб в НХЛ. 36-летний канадец по этому показателю вышел на 15-е место в истории лиги, сравнявшись с Патриком Роем. Лидером по шатаутам в НХЛ является Мартин Бродер (125).

Флери выступал за «Питтсбург» с 2003 по 2017 год. Всего на его счету 875 матчей в НХЛ.