Флери с 66 шатаутами вышел на 15-е место в НХЛ
02:36
«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 1:0.
Для вратаря «рыцарей» Марка-Андре Флери это 66-й матч без пропущенных шайб в НХЛ. 36-летний канадец по этому показателю вышел на 15-е место в истории лиги, сравнявшись с Патриком Роем. Лидером по шатаутам в НХЛ является Мартин Бродер (125).
Флери выступал за «Питтсбург» с 2003 по 2017 год. Всего на его счету 875 матчей в НХЛ.
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