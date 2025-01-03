Флери о противостоянии с Овечкиным: «Я счастлив, что играл в это время».

Голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флери рассказал о противостоянии с форвардом «Вашингтона Александром Овечкиным на протяжении 20 лет в НХЛ.

«Мне не нравится, когда он меня обыгрывает, но мне нравится эта борьба на протяжении многих лет. Когда ты выступаешь против лучшего хоккеиста в мире, это всегда хороший вызов, который заставляет тебя проявить себя наилучшим образом... Я счастлив, что играл в это время», — приводит слова Флери The Hockey News.

У 39-летнего россиянина в этом сезоне 28 (18+10) очков в 22 матчах. За свою карьеру в НХЛ он забил 871 гол и до снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола) ему осталось забросить 23 шайбы.