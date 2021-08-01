Флери проинформировал «Чикаго», что готов выступать за команду

Голкипер Марк-Андре Флери проинформировал «Чикаго», что не собирается завершать карьеру и готов играть в предстоящем сезоне, сообщает в Twitter инсайдер Франк Серавалли.

Ранее Флери был обменян в «Чикаго» из «Вегаса». В качестве компенсации «Рыцари» получили проспекта Микаэля Хаккарайнена.

36-летний голкипер был шокирован этой новостью, которую он узнал из Twitter. Сразу после обмена появились сообщения, что Флери обсудит свое будущее с семьей и может завершить карьеру.

В этом сезоне Флери стал обладателем «Везина Трофи» как лучший вратарь НХЛ. Голкипер сыграл 26-10-0 при 1,98 в среднем пропущенных гола, 92,8% сэйвов и шести шатаутах. В 16 матчах плей-офф он сыграл 9-7 при 2,04 гола и 91,8% сэйвов.