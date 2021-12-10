Вратарь «Чикаго» Марк-Андре Флери признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче с «Монреалем» (2:0) голкипер отразил все 30 бросков по своим воротам и одержал 500-ю победу в карьере.

Второй звездой дня стал нападающий «Сент-Луиса» Натан Уокер, на счету которого хет-трик в игре с «Детройтом» (6:2).

Третья звезда — форвард «Тампы» Стивен Стэмкос, который отличился голом и 3 результатвными передачами в матче с «Торонто» (5:3).