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Флери признан первой звездой дня в НХЛ

10:35
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Вратарь «Чикаго» Марк-Андре Флери признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче с «Монреалем» (2:0) голкипер отразил все 30 бросков по своим воротам и одержал 500-ю победу в карьере.

Второй звездой дня стал нападающий «Сент-Луиса» Натан Уокер, на счету которого хет-трик в игре с «Детройтом» (6:2).

Третья звезда — форвард «Тампы» Стивен Стэмкос, который отличился голом и 3 результатвными передачами в матче с «Торонто» (5:3).

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Иван Торопцев все материалы автора
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