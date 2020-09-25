Флери понимает, что «Вегас» может его обменять из-за Ленера

Вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери заявил, что хотел бы остаться в команде даже в случае, если клуб подпишет с Робином Ленером долгосрочный контракт.

— Мы отлично ладим с Робином, так что я думаю, что все будет в порядке, — приводит пресс-служба НХЛ слова Флери. — Я все еще люблю играть в хоккей. Я бы не хотел быть вторым голкипером, но я буду усердно тренироваться, стараться хорошо играть и надеяться на игровую практику. Но это всегда будет прерогативой тренера. Что случится, то и случится. И это нормально. Я лишь постараюсь приехать в тренировочный лагерь в хорошей форме, а там будет видно.

Я не знаю, что ждет меня в будущем, но мне нравилось каждое мгновение здесь. Эта команда значит для меня очень многое, а город был ко мне очень добр. Болельщики и (владелец Билл Фоули) просто замечательные. Это прекрасная команда. Когда я сюда пришел, то думал, что, может быть, тут можно закончить свою карьеру. Я хотел завершить карьеру тут.

Разговоры с руководством прошли нормально. Но неясного по-прежнему много. Каждой команде сейчас непросто, потому что приходится решать вопросы с потолком зарплат, который останется неизменным на протяжении нескольких лет. Наша команда с трудом в него вписывается, поэтому им придется принять ряд непростых решений. Посмотрим.

Случиться может всякое, а может не произойдет ничего. Поэтому они — боссы и принимают сложные решения. Я понимаю экономическую сторону хоккея, и что мне, возможно, придется переезжать. Но именно поэтому руководству приходится принимать решения.

Контракт 35-летнего Флери с кэпхитом в 7 миллионов долларов будет действовать еще 2 сезона. В сезоне-2019/20 он провел за «Вегас» 49 матчей с процентом отраженных бросков 90,5.

29-летний Ленер стал неограниченно свободным агентом по окончании сезона-2019/20, сообщалось, что «Вегас» предложил ему контракт на 5 лет с зарплатой в 5 миллионов долларов в год. Ленер перешел в «Вегас» в феврале из «Чикаго» в результате обмена на Малькольма Суббана. Вратарь одержал 9 побед в 13 матчах при 92,5% отраженных бросков, коэффициенте надежности 1.84 и четырех играх на ноль.