Флери одержал 90 побед в плей-офф НХЛ

«Вегас» в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграл «Монреаль» со счетом 4:1.

Для вратаря «рыцарей» Марка-Андре Флери эта победа стала 90-й в плей-офф НХЛ. На счету 36-летнего канадца 159 матчей в плей-офф, из которых 16 игр он провел на ноль.

В текущем сезоне Флери провел 13 матчей в плей-офф, в которых пропустил пропустил 24 шайбы и один раз сыграл на ноль.