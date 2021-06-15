Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Флери одержал 90 побед в плей-офф НХЛ

07:01
Теги:

«Вегас» в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграл «Монреаль» со счетом 4:1.

Для вратаря «рыцарей» Марка-Андре Флери эта победа стала 90-й в плей-офф НХЛ. На счету 36-летнего канадца 159 матчей в плей-офф, из которых 16 игр он провел на ноль.

В текущем сезоне Флери провел 13 матчей в плей-офф, в которых пропустил пропустил 24 шайбы и один раз сыграл на ноль.

Читайте также

«Вы для меня дно. И не мужик». Бузова разрыдалась на «Матч ТВ»: поругалась с Губерниевым и обратилась к сборной России
Как определить идеального мужчину по знаку зодиака
Судья США рассказала, на кого имело бы смысл обменять россиянина Бута
Путин ответил на вопрос о приказе убить Навального

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей