Флери одержал 90 побед в плей-офф НХЛ
07:01
«Вегас» в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграл «Монреаль» со счетом 4:1.
Для вратаря «рыцарей» Марка-Андре Флери эта победа стала 90-й в плей-офф НХЛ. На счету 36-летнего канадца 159 матчей в плей-офф, из которых 16 игр он провел на ноль.
В текущем сезоне Флери провел 13 матчей в плей-офф, в которых пропустил пропустил 24 шайбы и один раз сыграл на ноль.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей
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