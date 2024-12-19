Флери обошел Руа по матчам НХЛ в старте среди вратарей

Голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флери сыграл против «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ. 40-летний канадец 1004-й раз за карьеру вышел на лед в стартовом составе.

Он вышел на третье место в истории по этому показателю. Флери обошел Патрика Руа, который сыграл 1003 матча с первых минут.

Больше Флери в НХЛ сыграли только Мартин Бродо (1251 матч в старте) и Роберто Луонго (1014).