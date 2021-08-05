Флери: «Никогда не имел ничего против «Чикаго» как клуба»

Голкипер Марк-Андре Флери прокомментировал обмен в «Чикаго» из «Вегаса».

«Тут много всего. Мне очень повезло, что Стэн (Боумен, генеральный менеджер «Чикаго» — Прим. «СЭ») дал мне время поразмышлять, чего я хочу, что лучше для меня и моей семьи.

Я никогда не имел ничего против «Чикаго» как клуба. Дело было во мне, в том, чего хотел я. Я поговорил с некоторыми ребятами, и все они в один голос сказали, что это замечательная команда, где потрясающе относятся к хоккеистам и их семьям. Я считаю, что Стэн отлично потрудился этим летом, приобрел игроков, чтобы команда смогла сразу включиться в борьбу. Это очень хорошо», — цитирует Флери русскоязычный сайт УЕФА.

В этом сезоне Флери стал обладателем «Везина Трофи» как лучший вратарь НХЛ. Голкипер сыграл 26-10-0 при 1,98 в среднем пропущенных гола, 92,8 процента сэйвов и шести шатаутах. В 16 матчах плей-офф он сыграл 9-7 при 2,04 гола и 91,8 процента сэйвов.