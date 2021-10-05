Флери: «Не думаю, что у «Сиэтла» получится выйти в плей-офф. Планка очень высока»
Вратарь «Чикаго» Марк-Андре Флери оценил шансы «Сиэтла» на выход в плей-офф в своем дебютном сезоне в НХЛ.
«Возможно, они будут близки к попаданию в плей-офф, но я не думаю, что у них получится. Немногие команды добивались такого успеха, как «Вегас», сразу после расширения. Очевидно, что планка очень высока.
У нас тогда все шло хорошо, все складывалось удачно, и что-то в этом было. У нас была невероятно хорошая и сплоченная команда. В каждом матче у нас было прекрасное взаимопонимание, все играли с сердцем. Мы работали как одна команда. И я бы сказал, что жду того же и от «Сиэтла», — цитирует Флери русскоязычный сайт НХЛ.
«Сиэтл Кракен» 30 апреля официально стал 32-й командой-участником НХЛ и начнет выступления в лиге с сезона-2021/22.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/vyjdet-li-kraken-v-playoff-otvechayut-igroki/c-326590226
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