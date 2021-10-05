Флери: «Не думаю, что у «Сиэтла» получится выйти в плей-офф. Планка очень высока»

Вратарь «Чикаго» Марк-Андре Флери оценил шансы «Сиэтла» на выход в плей-офф в своем дебютном сезоне в НХЛ.

«Возможно, они будут близки к попаданию в плей-офф, но я не думаю, что у них получится. Немногие команды добивались такого успеха, как «Вегас», сразу после расширения. Очевидно, что планка очень высока.

У нас тогда все шло хорошо, все складывалось удачно, и что-то в этом было. У нас была невероятно хорошая и сплоченная команда. В каждом матче у нас было прекрасное взаимопонимание, все играли с сердцем. Мы работали как одна команда. И я бы сказал, что жду того же и от «Сиэтла», — цитирует Флери русскоязычный сайт НХЛ.

«Сиэтл Кракен» 30 апреля официально стал 32-й командой-участником НХЛ и начнет выступления в лиге с сезона-2021/22.