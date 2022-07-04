Флери может продолжить карьеру в «Торонто»

37-летний голкипер Марк-Андре Флери может продолжить карьеру в «Торонто». Вратарь, который получит статус свободного агента, пока не намерен завершать карьеру и рассматривает разные варианты, сообщает The Athletic.

Флери мог оказаться в «Торонто» еще по ходу прошлого сезона. Но тогда «Чикаго» и «Мэйпл Ливз» не смогли согласовать трейд.

В итоге в дедлайн Флери оказался в «Миннесоте». В плей-офф в составе «Дикарей» он провел 5 матчей, в которых в среднем пропускал 3,04 шайбы и отражал 90,6 процента бросков.

Флери — трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга».