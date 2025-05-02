Флери, Ландескуг и Монахан вошли в шорт-лист номинантов на «Билл Мастертон Трофи»

Овечкин не попал в список номинантов премии «Билл Мастертон Трофи»

НХЛ объявила шорт-лист номинантов на «Билл Мастертон Трофи».

Данный приз вручается игрокам НХЛ, которые продемонстрировали выдающееся спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею.

В число претендентов вошли голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флери, нападающий «Колорадо» Габриэль Ландескуг и форвард «Коламбуса» Шон Монахан.

Примечательно, что на приз были выдвинуты три россиянина — нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, защитник «Юты» Михаил Сергачев и вратарь «Филадельфии» Иван Федотов.