Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 22:45

Финский защитник Линдбом продолжит карьеру во «Флориде»

Иван Шитик
Корреспондент

Защитник Петтери Линдбом, который расторг контракт с «Йокеритом», продолжит карьеру в НХЛ. Он заключил контракт с «Флоридой», сообщает Complete Hockey News.

Американский клуб уже поместил игрока на драфт отказов, который он должен пройти перед тем, как присоединиться к клубу.

28-летний финн ранее играл в НХЛ за «Сент-Луисом». Он провел в лиге 40 матчей и набрал 3 (2+1) очка.

В прошедшем регулярном чемпионате он дебютировал в КХЛ. В 45 матчах он отметился 8 (3+5) очками.

Петтери Линдбом
ХК Йокерит
ХК Флорида Пантерз
0
Читайте также
Диеты для похудения: какие бывают и чем опасны
ФИФА сломалась под давлением Англии: сборная России отстранена от стыковых матчей ЧМ-2022, «Спартак» - от Лиги Европы
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мэттьюс стал первой звездой недели в НХЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 52 37 15 78
2 Питтсбург 55 33 22 74
3 Рейнджерс 53 33 20 71
4 Вашингтон 54 28 26 65
5 Коламбус 53 27 26 55
6 Айлендерс 49 20 29 48
7 Филадельфия 52 16 36 42
8 Нью-Джерси 52 18 34 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 53 35 18 75
2 Тампа-Бэй 51 34 17 74
3 Торонто 52 34 18 72
4 Бостон 52 31 21 66
5 Детройт 53 23 30 52
6 Оттава 51 19 32 43
7 Баффало 54 16 38 40
8 Монреаль 53 13 40 33
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 53 39 14 82
2 Сент-Луис 52 32 20 70
3 Миннесота 50 31 19 65
4 Нэшвилл 53 30 23 64
5 Даллас 52 29 23 61
6 Виннипег 53 23 30 55
7 Чикаго 54 19 35 46
8 Аризона 53 14 39 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 51 31 20 68
2 Лос-Анджелес 53 29 24 65
3 Вегас 53 29 24 62
4 Эдмонтон 53 29 24 61
5 Анахайм 55 25 30 59
6 Ванкувер 54 26 28 58
7 Сан-Хосе 53 24 29 54
8 Сиэтл 55 16 39 37
Результаты / календарь
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
28.02 02:00
Коламбус – Питтсбург
 2 : 3
28.02 03:30
Рейнджерс – Ванкувер
 2 : 5
28.02 04:30
Анахайм – Айлендерс
0 : 4
28.02 06:00
Сан-Хосе – Сиэтл
 3 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 52 75
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 53 75
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 53 74
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 49 37
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 53 36
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 53 34
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 34 1.95
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 23 2.03
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 20 2.03
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости