Финский защитник Линдбом продолжит карьеру во «Флориде»

Защитник Петтери Линдбом, который расторг контракт с «Йокеритом», продолжит карьеру в НХЛ. Он заключил контракт с «Флоридой», сообщает Complete Hockey News.

Американский клуб уже поместил игрока на драфт отказов, который он должен пройти перед тем, как присоединиться к клубу.

28-летний финн ранее играл в НХЛ за «Сент-Луисом». Он провел в лиге 40 матчей и набрал 3 (2+1) очка.

В прошедшем регулярном чемпионате он дебютировал в КХЛ. В 45 матчах он отметился 8 (3+5) очками.