Финансовые условия контракта Романова неизвестны, пока не определится судьба нынешнего сезона
15:49
Как уже сообщал «СЭ», защитник Александр Романов согласовал условия контракта с «Монреалем». Однако пока неизвестные финансовые условия сделки.
Инсайдер TSN Пьер ЛеБюн в Twitter поясняет, что они будут зависеть от того, с какой даты будет отсчитываться срок действия соглашения. А это, в свою очередь, зависит от того, когда возобновится (и возобновится ли вообще) сезон в НХЛ. И какие правила лига введет относительно подписания новых игроков.
No financial terms announced because I'm told they depend on when the contract starts. The start date on this deal is TBD depending on whether or not the NHL changes its rule on allowing new signings to play rest of this season or not. https://t.co/HH9y9CcJ9N— Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) May 8, 2020