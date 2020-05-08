Финансовые условия контракта Романова неизвестны, пока не определится судьба нынешнего сезона

Как уже сообщал «СЭ», защитник Александр Романов согласовал условия контракта с «Монреалем». Однако пока неизвестные финансовые условия сделки.

Инсайдер TSN Пьер ЛеБюн в Twitter поясняет, что они будут зависеть от того, с какой даты будет отсчитываться срок действия соглашения. А это, в свою очередь, зависит от того, когда возобновится (и возобновится ли вообще) сезон в НХЛ. И какие правила лига введет относительно подписания новых игроков.