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Финансовые условия контракта Романова неизвестны, пока не определится судьба нынешнего сезона

15:49
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Как уже сообщал «СЭ», защитник Александр Романов согласовал условия контракта с «Монреалем». Однако пока неизвестные финансовые условия сделки.

Инсайдер TSN Пьер ЛеБюн в Twitter поясняет, что они будут зависеть от того, с какой даты будет отсчитываться срок действия соглашения. А это, в свою очередь, зависит от того, когда возобновится (и возобновится ли вообще) сезон в НХЛ. И какие правила лига введет относительно подписания новых игроков.

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