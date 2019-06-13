05:45 | Хоккей — НХЛ

Финальные секунды 7-го матча финала Кубка Стэнли. Видео

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"Сент-Луис" опубликовал в Твиттере видео последних секунд 7-го матча финальной серии Кубка Стэнли против "Бостона". "Блюз" впервые в своей истории стал победителем турнира.

"Момент, который многие ждали всю жизнь! Празднуй, Сент-Луис!" - говорится в сообщении.

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