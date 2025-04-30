Филппула объявил о завершении карьеры хоккеиста

Экс-нападающий «Детройта» и «Тампы» Валттери Филппула принял решение уйти из хоккея в возрасте 41 года.

Он является одним из 30 игроков и единственным финном в «Тройном золотом клубе»: со сборной Финляндии он выиграл чемпионат мира-2022, в 2022 году стал победителем Олимпийских игр в Пекине, а также в 2008 году выиграл с «Детройтом» Кубок Стэнли.

Филппула сыграл 1222 матча в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ за «Детройт», «Тампу», «Филадельфию» и «Айлендерс» с 2005 по 2021 год.

В прошлом сезоне он выступал за хельсинкский «Йокерит» во второй по значимости финской лиге.